2019-12-13T10:05:28+03:00
Общество

Бюджет Иркутской области на три года принят

Также депутаты Заксобрания региона выделили средства на зарплату бюджетникам в этом году
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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Законопроект об изменениях в областной бюджет 2019 года принят в окончательном чтении. Доходы и расходы останутся на ранее утвержденном уровне, однако расходы в 1,4 млрд рублей будут перераспределены.

Дополнительные средства направят на сбалансированность бюджетов муниципальных образований, на выплату зарплаты работникам образования, а также на помощь районам, пострадавшим от наводнения.

- В бюджете текущего года более 70% составили расходы на финансирование соцсферы. Депутаты приняли много законов и бюджетных поправок, направленных на поддержку школьников, студентов, пенсионеров, людей, пострадавших от масштабного наводнения, – отметил председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол.

В окончательном чтении также принят законопроект о бюджете на предстоящий трехлетний период. Доходы бюджета в 2020 году составят 176,1 миллиардов рублей, расходы – 184,6 миллиардов рублей, дефицит – 5,7%. Вместе с законопроектом также принято постановление о бюджете, в которое включены самые важные направления и объекты, на которые необходимо выделить финансирование при последующих корректировках законопроекта.

Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ЗС Наталья Дикусарова рассказала, что в постановлении на 2020 год особое внимание уделяется нацпроектам.

Правительству Приангарья рекомендовано и активизировать работу по ликвидации отходов БЦБК, предусмотреть средства на ликвидацию последствий паводка для пострадавших районов, а также обеспечить расходные обязательства в пользу города Иркутска как административного центра региона. Также по решению депутатов регионального парламента в постановление включена рекомендация для областного правительства провести анализ кредиторской задолженности учреждений здравоохранения и принять меры по ее ликвидации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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