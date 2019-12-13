2019-12-13T12:21:03+03:00
Происшествия

Отдай 50 тысяч и свободен: инспекторов ДПС из Бурятии будут судить за вымогательство взятки

Владелец автомойки записал на телефон разговор с полицейскими о деньгах
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Отдай 50 тысяч и свободен: инспекторов ДПС из Бурятии будут судить за вымогательство взятки.Отдай 50 тысяч и свободен: инспекторов ДПС из Бурятии будут судить за вымогательство взятки.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

От расправы полицейских жителя Улан-Удэ спасли только камеры видеонаблюдения. Блюстители порядка не защищали, а наоборот, пытались избить хозяина автомойки. Он снял на телефон, как сотрудники брали взятку. Видимо, быть разоблаченными в их планы не входило.

- Два сотрудника ДПС остановили иномарку, когда патрулировали город. Они стали убеждать водителя, что его автомобиль зарегистрирован незаконно – машину, якобы, собирали по частям, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Чтобы у водителя не было проблем с законом, они потребовали взятку – 50 тысяч рублей.

Хозяин иномарки пообещал, что взятку отдаст его приятель – владелец автомойки. К нему и отправились полицейские. Предприниматель решил поймать инспекторов на живца. Он сел на заднее сиденье служебного автомобиля. Но деньги в машине не оставил – обманул полицейских. Сотрудники уже собрались уезжать, когда мужчина показал им телефон, на который записал разговор о получении взятки. Один из них погнался за бизнесменом, но заметил камеру наблюдения. После этого оба сотрудника скрылись.

Сейчас на инспекторов завели уголовное дело. За превышение должностных полномочий и за покушение на получение взятки они будут отвечать перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Скорая помощь и грузовик столкнулись на трассе «Байкал»: по факту ДТП возбуждено уголовное дело
Братская дзюдоистка Ирина Долгова выиграла бронзу турнира «Мастерс» в Китае
Вытащила на дорогу и начала рвать: бойцовская собака напала на 10-летнюю девочку в Иркутской области
Газета "Комсомольская правда" к утреннему столу: доставка на дом или в офис с 1 декабря
Сергей Сокол: Мы намерены работать с врио губернатора Иркутской области в конструктивном ключе
Отдай 50 тысяч и свободен: инспекторов ДПС из Бурятии будут судить за вымогательство взятки
Незаконный рынок снесут на улице Баумана в Иркутске
Бюджет Иркутской области на три года принят
Школьники, достигшие 18 лет, из многодетных и малоимущих семей будут питаться бесплатно
«Ваша карта заблокирована»: аферисты украли у сибирячки больше 40 тысяч рублей
Охота на "крупного зверя": в Иркутской области участковый выследил в тайге убийцу
Контрабанда на 16 млн рублей: пиломатериалы из Иркутской области везли в Китай, Таджикистан и Узбекистан