СЕГОДНЯ 12:21 2019-12-13T12:21:03+03:00

Отдай 50 тысяч и свободен: инспекторов ДПС из Бурятии будут судить за вымогательство взятки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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От расправы полицейских жителя Улан-Удэ спасли только камеры видеонаблюдения. Блюстители порядка не защищали, а наоборот, пытались избить хозяина автомойки. Он снял на телефон, как сотрудники брали взятку. Видимо, быть разоблаченными в их планы не входило.

- Два сотрудника ДПС остановили иномарку, когда патрулировали город. Они стали убеждать водителя, что его автомобиль зарегистрирован незаконно – машину, якобы, собирали по частям, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Чтобы у водителя не было проблем с законом, они потребовали взятку – 50 тысяч рублей.

Хозяин иномарки пообещал, что взятку отдаст его приятель – владелец автомойки. К нему и отправились полицейские. Предприниматель решил поймать инспекторов на живца. Он сел на заднее сиденье служебного автомобиля. Но деньги в машине не оставил – обманул полицейских. Сотрудники уже собрались уезжать, когда мужчина показал им телефон, на который записал разговор о получении взятки. Один из них погнался за бизнесменом, но заметил камеру наблюдения. После этого оба сотрудника скрылись.

Сейчас на инспекторов завели уголовное дело. За превышение должностных полномочий и за покушение на получение взятки они будут отвечать перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU