Отдай 50 тысяч и свободен: инспекторов ДПС из Бурятии будут судить за вымогательство взятки
От расправы полицейских жителя Улан-Удэ спасли только камеры видеонаблюдения. Блюстители порядка не защищали, а наоборот, пытались избить хозяина автомойки. Он снял на телефон, как сотрудники брали взятку. Видимо, быть разоблаченными в их планы не входило.
- Два сотрудника ДПС остановили иномарку, когда патрулировали город. Они стали убеждать водителя, что его автомобиль зарегистрирован незаконно – машину, якобы, собирали по частям, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Чтобы у водителя не было проблем с законом, они потребовали взятку – 50 тысяч рублей.
Хозяин иномарки пообещал, что взятку отдаст его приятель – владелец автомойки. К нему и отправились полицейские. Предприниматель решил поймать инспекторов на живца. Он сел на заднее сиденье служебного автомобиля. Но деньги в машине не оставил – обманул полицейских. Сотрудники уже собрались уезжать, когда мужчина показал им телефон, на который записал разговор о получении взятки. Один из них погнался за бизнесменом, но заметил камеру наблюдения. После этого оба сотрудника скрылись.
Сейчас на инспекторов завели уголовное дело. За превышение должностных полномочий и за покушение на получение взятки они будут отвечать перед судом.
ИСТОЧНИК KP.RU