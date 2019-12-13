Сергей Сокол: Мы намерены работать с врио губернатора Иркутской области в конструктивном ключе

СЕГОДНЯ 12:22 2019-12-13T12:22:18+03:00

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Полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло представил депутатам Заксобрания 13 декабря временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Напомним, днем ранее глава государства подписал указ, Сергей Левченко ушел с поста губернатора региона по собственному желанию.

Игорь Кобзев до сегодняшнего дня занимал должность заместителя министра МЧС России.

Сергей Меняйло отметил, что опыт работы Игоря Кобзева в экстремальных условиях во время службы позволит ему быстро вникнуть в ситуацию в регионе. Так, врио главы региона предстоит окончательно решить вопрос с восстановлением прав граждан, пострадавших при наводнении летом этого года. Полпред призвал депутатов консолидировать усилия и оказать поддержку Игорю Кобзеву. Сергей Меняйло также выразил благодарность бывшему губернатору Иркутской области Сергею Левченко за проделанную работу.

Игорь Кобзев сказал, что главной задачей на посту главы региона считает повышение качества жизни жителей области. Подчеркнул, что намерен вести свою работу максимально открыто и взаимодействовать со всеми органами власти и гражданами. Главное – ликвидация последствия наводнения, восстановление. Уже завтра он поедет в Тулун, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте. Серьезными проблемами, по его оценке, в области также являются лесные пожары, незаконные вырубки и т.д. Игорь Кобзев выразил намерение усилить взаимодействие с федеральной властью, отметив, что регион должен быть активным участником госпрограмм.

- Мы намерены работать с врио губернатора в конструктивном ключе. Для нас важно, как будет жить и развиваться Иркутская область. И свою работу, направленную на улучшение благополучия людей, мы будем продолжать, как и прежде, – сказал председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол.

ИСТОЧНИК KP.RU