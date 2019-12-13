Вытащила на дорогу и начала рвать: бойцовская собака напала на 10-летнюю девочку в Иркутской области
Обычная прогулка во дворе закончилась для 10-летней школьницы из поселка Чунского Иркутской области укусами по всему телу. На ребенка напал соседский пес. Все случилось, когда девочка и ее подруга играли в пару метрах от дома. Бойцовская собака соседа бегала по участку без намордника. Дети не заметили, что она выбежала за забор. Животное набросилось на малышку.
- Разъяренная собака вытащила девочку на дорогу, начала таскать ее в разные стороны, кусала во все части тела – буквально разрывала девочку, - сообщает в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Ребенка доставили в больницу - по всему телу были укусы. Малышка испугалась и пережила сильное эмоциональное потрясение.
Родители девочки написали на соседа заявление. Владелец собаки вину признал и согласился выплатить моральную компенсацию – 100 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU