2019-12-13T14:12:34+03:00
Общество

Вытащила на дорогу и начала рвать: бойцовская собака напала на 10-летнюю девочку в Иркутской области

Пес набросился на школьницу, когда она гуляла со своей подругой около дома
Виктория ГЕРКО
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Вытащила на дорогу и начала рвать: бойцовская собака напала на 10-летнюю девочку в Иркутской области.Вытащила на дорогу и начала рвать: бойцовская собака напала на 10-летнюю девочку в Иркутской области.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Обычная прогулка во дворе закончилась для 10-летней школьницы из поселка Чунского Иркутской области укусами по всему телу. На ребенка напал соседский пес. Все случилось, когда девочка и ее подруга играли в пару метрах от дома. Бойцовская собака соседа бегала по участку без намордника. Дети не заметили, что она выбежала за забор. Животное набросилось на малышку.

- Разъяренная собака вытащила девочку на дорогу, начала таскать ее в разные стороны, кусала во все части тела – буквально разрывала девочку, - сообщает в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Ребенка доставили в больницу - по всему телу были укусы. Малышка испугалась и пережила сильное эмоциональное потрясение.

Родители девочки написали на соседа заявление. Владелец собаки вину признал и согласился выплатить моральную компенсацию – 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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