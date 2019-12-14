Лобовое столкновение двух фур в Тайшетском районе: один человек погиб

СЕГОДНЯ 09:44 2019-12-14T09:57:11+03:00

В лобовом столкновении двух фур в Тайшетском районе погиб человек. Фото: группа "ДТП 38" в соцсети "ВКонтакте"

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В Тайшетском районе произошло ДТП со смертельным исходом. На участке трассы «Сибирь» лоб в лоб столкнулись два большегруза. Дорогу из-за этого пришлось перекрывать, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

- Авария произошла в 9.10 утра, - пояснили в организации. – При выезде на встречную полосу столкнулись два большегрузных автомобиля. Погиб один человек и один пострадал. Движение было затруднено.

В 12.00 к месту аварии приехала следственно-оперативная группа, и дорожникам пришлось перекрыть трассу в оба направления. Ограничение сняли через час. Полиция в настоящий момент работает на месте происшествия, выясняет все обстоятельства случившегося. Есть уже первые подробности.

- Авария произошла в районе города Алзамай Нижнеудинского района в 9.40 утра, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - В результате столкновения водитель тягача "Скания" погиб, его попутчик - серьезно пострадал и доставлен в больницу.

Водитель второй машины - полуприцепа "Фредлайнер" также, по словам полицейских, госпитализирован. Стражам порядка предстоит установить точную причину ДТП.

А пользователи соцсетей между тем отмечают, что ночью на этом участке трассы проводилась противогололедная обработка, дорога была сухая. Утром в районе пошел снег. Возможно, именно снегопад, плохая видимость послужили причиной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU