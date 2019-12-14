СЕГОДНЯ 13:33 2019-12-14T13:33:40+03:00

Четверо братчан за день лишились 130 тысяч рублей, попавшись на удочку аферистов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Для четверых жителей Братска роковым днем стала не пятница, 13, а суббота, 14 декабря. В один день братчане пострадали от действий мошенников, лишившись своих сбережений. В общей сложности, как сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области, люди отдали аферистам больше 130 тысяч рублей.

- В первых трех случаях мошенники обманули жителей Братска, которые продавали вещи на популярных сайтах объявлений, - рассказали в полиции. – Все пострадавшие при общении со лже-покупателями передали собеседникам сведения о своей банковской карте для зачисления задатка. В результате со счета людей были списаны их сбережения.

Еще один братчанин лишился денег, оформляя онлайн-кредит. Аферист, представившись менеджером банка, убедил мужчину за помощь в получении денег перевести ему через банкомат якобы страховой взнос. Получив перевод, лже-менеджер перестал выходить на связь и был таков.

- Общий ущерб потерпевшим составил более 130 тысяч рублей, - пояснили в ведомстве. – По всем обращениям сейчас проводятся проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU