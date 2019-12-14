2019-12-14T14:24:16+03:00
Общество

Наводнение в Иркутской области – в ТОП-3 самых обсуждаемых тем в «Одноклассниках»

Лидируют в рейтинге – лесные пожары в Сибири [фото]
Мария ОСИПОВА
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Наводнение в Иркутской области – в ТОП-3 самых обсуждаемых тем в «Одноклассниках»Наводнение в Иркутской области – в ТОП-3 самых обсуждаемых тем в «Одноклассниках»Фото: Николай ТЕКАЛОВ
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Популярная социальная сеть «Одноклассники» в преддверии Нового года составила рейтинг самых обсуждаемых на ее площадке новостей 2019 года. В ТОП-10 вошли лесные пожары в Сибири и наводнение в Иркутской области. Причем, новости о пожарах возглавляют список самых обсуждаемых.

На втором месте, по версии соцсети «Одноклассники», стоят новости о выборах президента на Украине. Еще бы, Владимир Зеленский вызвал большой ажиотаж в информационном пространстве, заявив о намерении баллотироваться на пост главы государства. И уж точно взорвал все СМИ и соцсети, одержав победу на выборах.

Третье место в рейтинге «Одноклассников» досталось теме наводнения в Иркутской области. Напомним, оно произошло в конце июня 2019 года и стало самым мощным за всю историю региона. В результате паводка погибло 26 человек, пострадали сотни населенных пунктов, свыше 40 тысяч человек остались без жилья. Последствия стихии до сих пор устраняют власти Иркутской области.

После тройки лидеров в списке самых обсуждаемых тем 2019 года расположились экологические проблемы в Шиесе, смерть Юлии Началовой, приговор по делу Кокорина и Мамаева. Замыкает ТОП-10 новости о международном песенном конкурсе «Евровидение».

Рейтинг самых обсуждаемых тем. Фото: соцсеть "Одноклассники"

Рейтинг самых обсуждаемых тем. Фото: соцсеть "Одноклассники"

ИСТОЧНИК KP.RU

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