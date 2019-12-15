Гороскоп на 15 декабря от бурятских лам: пригласите гостей

СЕГОДНЯ 05:01 2019-12-15T05:01:22+03:00

В это воскресенье, за две недели до Нового года, можно устроить "репетицию" волшебной ночи

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До Нового года - всего две недели. Не терпится устроить себе и близким праздник, согласитесь? Тем более, как раз воскресенье, выходной день. Да и гороскоп на 15 декабря от бурятских лам говорит, что день благоприятный.

Итак, нынче 18-й лунный день с элементом Железо, день Солнца. Особенно день хорош для тех, кто родился в год дракона. Согласно гороскопу на 15 декабря, стоит пригласить к себе гостей, а после веселых посиделок вручить всем подарочки - пусть что-то небольшое, но все равно приятно! Небольшая репетиция новогодней ночи. А если шумных гуляний не хочется, устройте романтический ужин при свечах для своей второй половинки. Можно и вовсе отправиться в небольшое путешествие - это к деньгам. А еще можно насладиться шопингом, уделить время себе и совершать добрые дела.

А вот стрижка волос, если верить гороскопу - к потере нажитого. Так что визит в парикмахерскую лучше отложить.

ИСТОЧНИК KP.RU