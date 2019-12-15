Байкал признан самым красивым озером в России для зимнего отдыха

СЕГОДНЯ 08:13 2019-12-15T08:17:37+03:00

Туристы со всего мира мечтают на нем побывать

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Байкал – самое красивое озеро в России для зимнего отдыха. Об этом сообщает один из российских онлайн-сервисов бронирования жилья, который провел опрос пользователей соцсетей и по результатам опроса составил рейтинг самых красивых зимой озер в стране. В ТОП-9 вошли водоемы в Иркутской области, Абхазии, Карелии, Краснодарском крае, Тверской области и т.д.

Ожидаемо, лидером рейтинга стал Байкал – самым красивым озером его считают 37,18% опрошенных пользователей соцсетей. Зимние пейзажи Байкала завораживают, причем, как на иркутском, так и на бурятском его берегах. В тройку самых красивых зимних озер России вошли также озеро Рица в Абхазии – его считают привлекательным 28,21% опрошенных, и Онежское озеро в республике Карелия с результатом 10,26%.

Кроме того, туристы назвали также наиболее привлекательными для зимних путешествий озеро Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае, Голубые озера в Кабардино-Балкарии, Сейдозеро в Мурманской области, Селигер в Тверской области, Ладожское озеро в Ленинградской области и Лебединое озеро в Алтайском крае.

КОНКРЕТНО Самые красивые зимой озера России:

1. Байкал в Иркутской области и Бурятии – 37,18%

2. Рица в Абхазии – 28,21%

3. Онежское озеро в Карелии – 10,26%

4. Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае – 6,41%,

5. Голубые озера в Кабардино-Балкарии – 5,13%,

6-7-8. Сейдозеро в Мурманской области, Селигер в Тверской области и Ладожское озеро в Ленинградской области – 3,85%,

9. Лебединое озеро в Алтайском крае – 1,28%.

ИСТОЧНИК KP.RU