На технику и мебель для школ направят средства «Народных инициатив» в Иркутском районе

СЕГОДНЯ 10:37 2019-12-15T10:37:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутаты думы Иркутского района определились с перечнем проектов «Народных инициатив» на 2020 год. Как сообщает пресс-служба районной администрации, в основном средства программы планируют потратить на покупку оборудования и мебели для сельских школ. Общая сумма предполагаемых затрат – 16,4 млн рублей.

- Основным направлением «Народных инициатив» в 2020 году станет оснащение образовательных организаций техникой и оборудованием, - сказал мэр района Леонид Фролов. – Мы рассчитываем, что с помощью нового оборудования у школьников раскроется интерес к учебе, они смогут получать больше знаний. Ну и, ко всему прочему, это сделает пребывание детей в школах и детских садах более комфортным.

В планах администрации района закупить инвентарь и новое оборудование в спортзалы школ, в которых недавно прошли капитальные ремонты. Это школы в Оёке, Никольске, Пивоварихе, Карлуке, Маркова и Хомутовская школа №2. По словам мэра, на это планируют потратить 2,4 млн рублей. В школы Урика, Пивоварихи, Маркова и Большой Речки хотят купить новую мебель. Также новой мебелью оснастят Хомутовскую школу №2 и Мало-Еланскую начальную школу-детский сад. Планирую купить столы и стулья для учителей, парты и стулья для школьников, шкафы. По подсчетам властей, на это предстоит потратить 3,4 млн рублей.

В десять школ района будут закуплены новые компьютеры и другое оборудование для компьютерных классов. Техника появится в Ширяевской, Гороховской, Листвянской, Большереченской, Максимовской, Малоголоустненской, Никольской, Бутырской, Карлукской и Пивоваровской школах. Общее финансирование затрат составит 6,4 млн рублей. Для закупки 16 компьютеров в начальные школы и начальные школы-детские сады программой предусмотрено 584 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU