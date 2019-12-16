2019-12-16T06:51:52+03:00
Происшествия

Юрист и артист оркестра попались на удочку мошенников в Иркутской области

Аферисты обманули несколько жителей Братска
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Юрист и артист оркестра попались на удочку мошенников в Иркутской областиЮрист и артист оркестра попались на удочку мошенников в Иркутской областиФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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За последние несколько дней, мошенникам удалось обмануть сразу несколько жителей Братска. Одной из жертв аферистов стала 27-летняя женщина юрист. Она продавала через интернет кухонный стол, сообщила покупателю коды подтверждения операции в сообщениях банка. Денег она так и не получила, зато вскоре у нее списали 20 тысяч рублей.

Также на удочку мошенников попался 44-летний артист оркестра. 44-летний музыкант из Братска решил купить клавишный синтезатор через интернет-ярмарку. Найдя подходящий инструмент, и оговорив с продавцом нюансы сделки, братчанин перевел на указанную карту половину стоимости синтезатора. Однако, позвонив перевозчику, покупатель узнал, что заявки на доставку они не получали, а предоставленный продавцом код не имеет никакого отношения к их перевозкам. Сразу после этого, телефон владельца синтезатора стал недоступен.

3 тысячи рублей аферистам отдала 34-летняя братчанка, которая пыталась продать детскую коляску. А ее 46-летняя землячка лишилась более 30 тысяч рублей, продавая дубленку. Еще один 47-летний мужчина поторопился при покупке мотобуксировщика, и перевел на карту неизвестных 24,5 тысячи рублей.

- Еще раз напоминаем жителям Приангарья, что для получения оплаты за продаваемый вами товар, ничего, кроме номера карты с указанием названия вашего банка, либо номера телефона при наличии мобильного банка, сообщать покупателю ничего не нужно, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Помните, что настойчивый покупатель, готовый без осмотра товара перевести деньги с какими-то непонятными для вас дополнительными условиями, является мошенником.

ИСТОЧНИК KP.RU

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