2019-12-16T08:08:14+03:00
Происшествия

Похитили УАЗов на 7 миллионов рублей: серийных угонщиков российского автопрома осудили в Тайшете

Трое преступников отправились в колонию на срок от 3 до 7 лет
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Похитили УАЗов на 7 миллионов рублей: серийных угонщиков российского автопрома осудили в ТайшетеПохитили УАЗов на 7 миллионов рублей: серийных угонщиков российского автопрома осудили в ТайшетеФото: Иван ВИСЛОВ
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В Тайшете поставлена точка в деле группы автоугонщиков, которая с апреля 2015 года по сентябрь 2017 года, похитила 9 машин и 3 квадроцикла на сумму около 7,2 миллиона рублей. При этом, специализировались трое преступников исключительно на российском автопроме. Все 9 угнанных ими автомобилей были марки УАЗ.

Похищенные отечественные внедорожники без каких-либо документов они продавали в Чунском районе. Для этого один из угонщиков представлялся покупателям менеджером крупной компании. Он находил клиентов, и объяснял им, что УАЗики списаны, их якобы нужно пустить на запчасти, но при желании авто можно продать в целостном виде по дешевке. Цена такой сделки составляла 100-150 тысяч рублей, что в несколько раз ниже рыночных цен. Задержали угонщиков сотрудники уголовного розыска. При этом, один из преступников пытался скрыться в Красноярском крае. Недавно, вся троица услышала приговор суда.

- В зависимости от роли и степени участия каждого, суд приговорил их к лишению свободы на срок от 3 до 7 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Кстати, осужденные не согласились с приговором и попытались обжаловать его. Однако, Иркутский областной суд, рассмотрев апелляции, отклонил их, и приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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