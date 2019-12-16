2019-12-16T09:05:07+03:00
Происшествия

Два подростка из Ангарска отравились купленным в аптеке лекарством

Школьники купили препарат без рецепта
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Два подростка из Ангарска отравились купленным в аптеке лекарством.Два подростка из Ангарска отравились купленным в аптеке лекарством.Фото: Татьяна Коркина
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Прокуратура Ангарска разбиралась в ЧП. Два 14-летних мальчишки купили в аптеке без рецепта лекарство, которое прописывают своим пациентам неврологи. Препарат, расслабляющий мускулатуру, показался им, видимо, отличным средством "поймать кайф". С последним точно не получилось -это не галлюциноген. Зато получилось отравиться и попасть в больницу. Проверку начала прокуратура.

-Росздравнадзор Иркутской области провел контрольную закупку лекарственных препаратов, - сообщает пресс-служба ведомства. - В результате были подтверждены нарушения правил отпуска лекарственных средств, утвержденных приказом Минздрава России. Рецептурные препараты продавались без рецепта.

В защиту фармацевтов можно сказать, что отравиться можно любым, даже самым безобидным препаратом, если принимать его бесконтрольно. Но это не оправдывает продажу лекарств подросткам.Постановлением территориального органа Росздравнадзора по Иркутской области, аптека оштрафована на 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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