2019-12-16T09:55:00+03:00
Происшествия

На вас порча, давайте деньги и украшения: цыганка обокрала 79-летнюю пенсионерку из Иркутска

Мошенница украла деньги и украшения на 50 тысяч рублей
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
На вас порча, давайте деньги и украшения: цыганка обокрала 79-летнюю пенсионерку из Иркутска. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.На вас порча, давайте деньги и украшения: цыганка обокрала 79-летнюю пенсионерку из Иркутска. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
Изменить размер текста:

О том, что ее обокрала цыганка, 79-летняя иркутская пенсионерка рассказала полицейским еще в конце ноября. Тогда, в квартиру женщины пришла молодая девушка лет 20, и попросив ручку с листочком, начала говорить пожилой женщине, что на нее, якобы наложена порча, и предложила снять ее. Для проведения обряда лжецелительница попросила у бабушки деньги и ювелирные украшения – крестик и золотую цепочку. Завернула их в платок и в бумагу, провела обряд, и вернув сверток владелице, и перед уходом, строго запретила открывать его в течение ближайших суток. Пенсионерка так и сделала. В итоге, лишилась около 50 тысяч рублей.

Полицейские, приступив к розыску мошенницы, опросили десятки местных жителей, а также отсмотрели камеры видеонаблюдения, установленные на улицах и торговых центров. Так удалось составить ориентировку на аферистку, которую разослали всем нарядам города. И это дало результат. На следующий день, сменившийся со службы сотрудник патрульно-постовой службы Евгений Ленов обратил внимание на девушку, которая подходила под описание преступницы. Он сообщил об этом коллегам, и уже через час лжецелительницу задержали

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сейчас задержанную проверяют на причастность еще к 5 аналогичным преступлениям в Красноярске и Екатеринбурге. Всех, кто пострадал от ее действий, просим обращаться в ближайший отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Порталу госуслуг 10 лет: за эти годы жители Иркутской области сделали с его помощью 1, 4 млн. платежей
Продавать электронные сигареты могут запретить несовершеннолетним в Иркутской области
Сергей Сокол: мнение молодежи нужно учитывать при решении важнейших для региона вопросов
На вас порча, давайте деньги и украшения: цыганка обокрала 79-летнюю пенсионерку из Иркутска
Два подростка из Ангарска отравились купленным в аптеке лекарством
Похитили УАЗов на 7 миллионов рублей: серийных угонщиков российского автопрома осудили в Тайшете
Юрист и артист оркестра попались на удочку мошенников в Иркутской области
Жесткая посадка вертолета в Иркутске: начата доследственная проверка
Сайт заблокирован: 16 интернет-ресурсов запретили в Иркутской области
Прогноз погоды на 16 декабря в Иркутске: ветер до 7 м/с
Деревянный дом горел на улице Карла Либкнехта в Иркутске
Экс-начальник МЧС Иркутской области Валентин Нелюбов возглавил Главное управление пожарной охраны России
Скорая помощь и грузовик столкнулись на трассе «Байкал»: водителя грузовика отправили в СИЗО
На технику и мебель для школ направят средства «Народных инициатив» в Иркутском районе
Игорь Кобзев: Критика в адрес властей Иркутской области была часто оправдана
Байкал признан самым красивым озером в России для зимнего отдыха
Сибиряк продавал вредоносную программу, которая помогает нечестно победить в онлайн-игре
Три дома и три соцобъекта остались без отопления в Иркутском районе
Гороскоп на 15 декабря от бурятских лам: пригласите гостей
Игорь Кобзев побывал в Нижнеудинске и проверил ход восстановительных работ
Наводнение в Иркутской области – в ТОП-3 самых обсуждаемых тем в «Одноклассниках»
Четверо братчан за день лишились 130 тысяч рублей, попавшись на удочку аферистов