На вас порча, давайте деньги и украшения: цыганка обокрала 79-летнюю пенсионерку из Иркутска

СЕГОДНЯ 09:55 2019-12-16T09:55:00+03:00

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О том, что ее обокрала цыганка, 79-летняя иркутская пенсионерка рассказала полицейским еще в конце ноября. Тогда, в квартиру женщины пришла молодая девушка лет 20, и попросив ручку с листочком, начала говорить пожилой женщине, что на нее, якобы наложена порча, и предложила снять ее. Для проведения обряда лжецелительница попросила у бабушки деньги и ювелирные украшения – крестик и золотую цепочку. Завернула их в платок и в бумагу, провела обряд, и вернув сверток владелице, и перед уходом, строго запретила открывать его в течение ближайших суток. Пенсионерка так и сделала. В итоге, лишилась около 50 тысяч рублей.

Полицейские, приступив к розыску мошенницы, опросили десятки местных жителей, а также отсмотрели камеры видеонаблюдения, установленные на улицах и торговых центров. Так удалось составить ориентировку на аферистку, которую разослали всем нарядам города. И это дало результат. На следующий день, сменившийся со службы сотрудник патрульно-постовой службы Евгений Ленов обратил внимание на девушку, которая подходила под описание преступницы. Он сообщил об этом коллегам, и уже через час лжецелительницу задержали

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сейчас задержанную проверяют на причастность еще к 5 аналогичным преступлениям в Красноярске и Екатеринбурге. Всех, кто пострадал от ее действий, просим обращаться в ближайший отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU