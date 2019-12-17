Из цветочного магазина в Иркутске украли 25 роз и мягкую игрушку
Двое мужчин зашли в цветочный магазин на улице Маршала Жукова, в Иркутске, и попросили продавца оформить шикарный букет из 25 роз. Когда цветы были готовы, клиенты неожиданно схватили букет, прихватили со стола мягкую игрушку, и бросились наутек, так и не заплатив 1500 рублей. Женщина нажала тревожную кнопку, и уже через несколько минут на место приехали сотрудники Росгвардии.
Полицейские опросили очевидцев, и просмотрев записи с камер видеонаблюдения, составили ориентировку на грабителей. Уже через несколько минут преступников-романтиков заметили в соседнем магазине. Увидев на улице патрульный автомобиль, они забыли про похищенный букет, оставили его на прилавке, и вновь бросились в разные стороны. Но далеко им убежать не удалось, их скрутили в соседнем дворе. На свидание, или на день рождения собирались пойти с украденными цветами воришки, сейчас выясняется.
- Похищенный букет, а также игрушку уже вернули законным владельцам, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Иркутской области.
ИСТОЧНИК KP.RU