2019-12-17T06:19:12+03:00
Происшествия

Из цветочного магазина в Иркутске украли 25 роз и мягкую игрушку

Букет стоил 1500 рублей
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Из цветочного магазина в Иркутске украли 25 роз и мягкую игрушкуИз цветочного магазина в Иркутске украли 25 роз и мягкую игрушкуФото: Борис КУДРЯВОВ
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Двое мужчин зашли в цветочный магазин на улице Маршала Жукова, в Иркутске, и попросили продавца оформить шикарный букет из 25 роз. Когда цветы были готовы, клиенты неожиданно схватили букет, прихватили со стола мягкую игрушку, и бросились наутек, так и не заплатив 1500 рублей. Женщина нажала тревожную кнопку, и уже через несколько минут на место приехали сотрудники Росгвардии.

Полицейские опросили очевидцев, и просмотрев записи с камер видеонаблюдения, составили ориентировку на грабителей. Уже через несколько минут преступников-романтиков заметили в соседнем магазине. Увидев на улице патрульный автомобиль, они забыли про похищенный букет, оставили его на прилавке, и вновь бросились в разные стороны. Но далеко им убежать не удалось, их скрутили в соседнем дворе. На свидание, или на день рождения собирались пойти с украденными цветами воришки, сейчас выясняется.

- Похищенный букет, а также игрушку уже вернули законным владельцам, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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