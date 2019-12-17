2019-12-17T12:47:32+03:00
Происшествия

"Мисс ИРНИТУ – 2012" погибла в ДТП в Иркутской области

У 26-летней Дарьи Глушковой осталась маленькая дочь
Любовь АРБАТСКАЯ
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"Мисс ИРНИТУ – 2012" погибла в ДТП в Иркутской области. Фото: соцсети."Мисс ИРНИТУ – 2012" погибла в ДТП в Иркутской области. Фото: соцсети.
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Иркутск прощается с 26-летней красавицей Дарьей Глушковой, которая в 2012 году получила титул "Мисс ИРНИТУ". Девушка погибла 15 декабря в аварии в Шелеховском районе.

- 32-летний водитель автомобиля "Фольцваген Поло", двигаясь по трассе "Байкал" со стороны Шелехова в Слюдянку, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, - рассказывали в ГУ МВД по Иркутской области. - Там автомобиль врезался в "Тойоту Короллу". Водитель "Фольцваген Поло" и его 26-летняя пассажирка погибли, а 57-летний мужчина за рулем второй машины получил травмы.

Иркутяне, знавшие Дарью, скорбят. У девушки осталась шестилетняя дочь.

- Подруги собирают помощь для семьи погибшей, - пишут в группе "Инцидент | Иркутск" в соцсетях.

- Дарья была классная, светлая, добрая, умная и невероятно красивая девушка!Невосполнимая потеря для родных и близких. Светлая память тебе, ангелочек! - пишут знакомые Дарьи в соцсетях.

"Комсомолка" выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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