Нарочно не придумаешь: курьер по доставке суши оставил машину с ключами у подъезда, а ее угнали, чтобы доехать до бара

СЕГОДНЯ 11:32 2019-12-18T11:32:47+03:00

Курьер по доставке суши оставил машину с ключами у подъезда, а ее угнали, чтобы доехать до бара.

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Ситуация с угоном автомобиля в Братске похожа на комедию. Поверить в реальность такого нелепого стечения обстоятельств трудно. Судите сами. Вечер. Любитель суши заказывает на дом доставку своего любимого блюда из кафе восточной кухни. Как говорится, ничего не предвещает...

Однако уже через полчаса 34-летний братчанин, развозивший готовые блюда, звонит в полицию. Похищен автомобиль «Subaru Legacy», его угнали.

- При опросе пострадавшего выяснилось, что мужчина оставил машину с ключом в замке зажигания возле здания, где забирал заказ, - приводят обстоятельства дела в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Но этим история не ограничилась! Дальше больше. Мало того, что сначала курьер забыл ключи в машине. Буквально сразу после того, как он зашел в здание, из бара вышел будущий злоумышленник в состоянии сильного подпития. Осмотревшись по сторонам, он обнаружил в двух шагах от себя машину с ключами.

-А что бы не доехать до ресторана на авто, - подумал он.

Идея ему понравилась вполне и даже не показалась криминальной. Машину насовсем он брать не собирался, такси ждать долго, пешком идти тяжко. Добравшись до следующего увеселительного заведения, угонщик бросил авто. Автомобиль после осмотра возвращен законному владельцу.

После завершения всех проверок будет решено, заводить ли дело. А сотрудники полиции просят водителей быть предельно внимательными и, уходя даже на непродолжительное время, ставить автомобиль на сигнализацию и убирать из салона ценные вещи и документы. Не забывайте, что опытному угонщику достаточно нескольких секунд, чтобы вскрыть и завести не оборудованное средствами защиты транспортное средство. А привлекающие внимание ценности, находящиеся в салоне, могут стать приманкой для тех, кто мечтает поживиться в канун праздников за чужой счет.

ИСТОЧНИК KP.RU