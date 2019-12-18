Привезя заказ, таксист из Иркутска списал со счета пенсионерки 7 тысяч рублей вместо 900

СЕГОДНЯ 12:28 2019-12-18T12:28:35+03:00

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Пожилая женщина пользовалась услугой доставки продуктов из супермаркета. Это удобно -не надо ходить в магазин, что ей стало уже сложно из-за возраста,плохого здоровья и слабого зрения. А водители такси и продукты доставят, и рассчитаться за них по мобильному банку помогут. Так и было, пока она не попала на нечистого на руку таксиста.

- Продукты женщине доставили в тот же день, однако, заплатила она за них в разы больше причитающегося, - сообщают в пресс-службе Октябрьского районного суда Иркутска. - Таксист, доставивший ей заказ, пользуясь слабым зрением пенсионерки, передавшей мужчине свой мобильный телефон, к которому была подключена услуга «Мобильный банк»,

списал с ее счета не 900, а 6800 рублей.

Полученные мошенническим путем деньги он потратил на свои нужды. Авось пенсионерка не сразу заметит. А если и заметит, то что сделает? Но ответить за сделанное пришлось в суде. Безусловно, таксист возвратил пострадавшей украденное. Кроме того, у него теперь есть судимость - полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком в год.

ИСТОЧНИК KP.RU