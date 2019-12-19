Запрет на продажу алкоголя: во время новогодних мероприятий в Иркутске нельзя будет купить спиртное

СЕГОДНЯ 13:02 2019-12-19T14:26:04+03:00

Запрет на продажу алкоголя будет действовать в Иркутске с 20 декабря по 7 января в тех местах, где проводятся елки, концерты, конкурсы

Изменить размер текста: A A

Новый год к нам мчится! Осталось всего каких-то полторы недели до самой заветной ночи в году. В Иркутске уже начинаются праздничные мероприятия: в ближайшие дни откроются елки и катки, пройдут первые новогодние гулянья и конкурсы для детей. Чтобы волшебное настроение ничем не омрачалось, с 20 декабря по 7 января введут запрет на продажу алкоголя в тех точках города, где идут празднества.

Список мероприятий в честь Нового года – огромный! Так, уже в эту субботу, 21 декабря, в сквере Кирова днем откроется Резиденция Деда Мороза, а вечером - главная елка Иркутска в сквере Кирова. В воскресенье, 22 декабря, все идем на каток на острове Конный. Также с 1 по 6 января там пройдут игры для детей. В этот же день откроется зимний сезон на пляже Якоби. Новогодние гулянья, хороводы, елки, игры и соревнования в течение двух недель будут проходить в разных уголках города. Так что не упустите новогоднюю атмосферу, обязательно побывайте на праздниках. Но и про ограничение продажи алкоголя не забывайте.

- Спиртное, в том числе пиво, нельзя будет купить в супермаркетах, магазинах и ларьках в местах, где проходят новогодние мероприятия, и в радиусе 100 метров вокруг, - сообщили в Службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области. - А вот на кафе, бары и рестораны запрет на продажу алкоголя не распространяется.

ИСТОЧНИК KP.RU