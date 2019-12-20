«Меркурий» выследил: тонну нелегальной красной икры обнаружили в Иркутске

СЕГОДНЯ 08:07 2019-12-20T09:22:53+03:00

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С помощью системы «Меркурий» в Иркутске обнаружили нелегальную схему продажи тысячи килограммов лососевой икры. Умная система определила, что «некто» изменил название, производителя и срок годности деликатеса.

Выяснилась, что икра горбуши, произведенная на Камчатке, в октябре поступила из Новосибирска в Иркутск. Однако предприниматель, по данным ЕГРИП, прекратил свою деятельность в июле 2019 года. Несмотря на это, расфасовал 12-килограммовые контейнеры в емкости. В результате и изменился срок годности, наименование и производитель - икра горбуши превратилась в икру лососевых рыб.

- Затем продукцию направили в торговый дом, расположенный по тому же адресу, что и фирма-получатель. При этом все операции были совершены в течение 20 минут. Красная икра была реализована в магазинах Приангарья, что также подтверждают оформленные в системе документы, - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Заметим, автоматизированная система «Меркурий» предназначена для электронной сертификации грузов, отслеживания пути их перемещения по территории России.

ИСТОЧНИК KP.RU