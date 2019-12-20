2019-12-20T10:47:10+03:00
Общество

Праздничные елки, рождественские спектакли и концерты: весело встречаем Новый год в Иркутске

На предстоящих выходных пройдет больше двух тысяч мероприятий
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Праздничные елки, рождественские спектакли и концерты: весело встречаем Новый год в Иркутске.Праздничные елки, рождественские спектакли и концерты: весело встречаем Новый год в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Куда сходить в Новый год? Как провести время на новогодних каникулах? Таких вопросов у жителей точно не возникнет. На предстоящих рождественских выходных в Иркутской области пройдет больше двух тысяч праздничных мероприятий. Найти что-то по душе сможет каждый - и взрослые, и дети.

- Новогодние представления для детей начнутся 20 декабря. Они будут идти до 12 января 2020 года. В Иркутске пройдет 526 спектаклей, концертов и новогодних представлений в музеях и библиотеках - сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области. - Подарком для малышей станет Губернаторская елка, которая пройдет в Иркутском областном музыкальном театре им. Н.П. Загурского.

Взрослые тоже не остались без внимания. Для них в рождественские праздники запланировано 30 спектаклей и восемь концертов. Массовые гуляния пройдут и за пределами города. В «Тальцах» состоится 23 праздничных представлений. А в муниципальных образованиях запланировано более 1500 мероприятий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День рождения Байкальского Деда Мороза 2019: когда, где, программа праздника (подробности)

Новый год 2019-2020 в Тальцах: Забавы Деда Мороза, конкурсы и игры (подробности)

Концерт в сквере Кирова на Новый год в Иркутске 2019-2020: представление для всех горожан (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Затопило Партизанскую: авто иркутянина «помыли грязью»
Вопросы поддержки предпринимателей обсудили за круглым столом в Иркутске
Праздничные елки, рождественские спектакли и концерты: весело встречаем Новый год в Иркутске
Где деньги, Зин: иркутянку будут судить за пятимиллионный долг по кредиту
За незаконную торговлю золотом двух жителей Иркутской области отправили в колонию
«Меркурий» выследил: тонну нелегальной красной икры обнаружили в Иркутске
Столкновение внедорожника и маршрутки на трассе в Тулунском районе: возбуждено уголовное дело
Виктория Дворниченко: Забудьте о болезнях
Вербовщик из ИГИЛ* пытался найти сторонников в колонии Ангарска
Избил до смерти и пытался откупиться от наказания: жителя Бурятии задержали в Новосибирске
Ушел из дома в Братске: 15-летнего подростка ищут с 14 декабря
Пробки в Иркутске 8 баллов 20 декабря: заторы и ДТП на дорогах
Прогноз погоды в Иркутске на 20 декабря: в городе днем до -11
31 декабря - выходной день для жителей Иркутской области
Запрет на продажу алкоголя: во время новогодних мероприятий в Иркутске нельзя будет купить спиртное
Сибирячка попалась на удочку мошенника, который продавал несуществующий автомобиль
Исполняющей обязанности министра финансов Иркутской области назначена Наталия Бояринова
Продажу алкоголя ограничат с 20 декабря по 7 января в Иркутске
Футболист из Братска Федор Кудряшов покинул ФК «Сочи»
«Зачем Вам женская косметика?»: мужчину, ограбившего квартиру, поймали в Иркутской области
Игорь Кобзев вручил государственные награды жителям Иркутской области