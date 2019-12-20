СЕГОДНЯ 10:30 2019-12-20T10:47:10+03:00

Праздничные елки, рождественские спектакли и концерты: весело встречаем Новый год в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На предстоящих выходных пройдет больше двух тысяч мероприятий

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Куда сходить в Новый год? Как провести время на новогодних каникулах? Таких вопросов у жителей точно не возникнет. На предстоящих рождественских выходных в Иркутской области пройдет больше двух тысяч праздничных мероприятий. Найти что-то по душе сможет каждый - и взрослые, и дети.

- Новогодние представления для детей начнутся 20 декабря. Они будут идти до 12 января 2020 года. В Иркутске пройдет 526 спектаклей, концертов и новогодних представлений в музеях и библиотеках - сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области. - Подарком для малышей станет Губернаторская елка, которая пройдет в Иркутском областном музыкальном театре им. Н.П. Загурского.

Взрослые тоже не остались без внимания. Для них в рождественские праздники запланировано 30 спектаклей и восемь концертов. Массовые гуляния пройдут и за пределами города. В «Тальцах» состоится 23 праздничных представлений. А в муниципальных образованиях запланировано более 1500 мероприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU