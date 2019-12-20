2019-12-20T12:44:26+03:00
Общество

«Где автобус?»: как ходит общественный транспорт по вечерам, проверят в Иркутске

Жалобы местных жителей стали толчком для начала проверки
Виктория ГЕРКО
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«Где автобус?»: как ходит общественный транспорт по вечерам, проверят в Иркутске.«Где автобус?»: как ходит общественный транспорт по вечерам, проверят в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Добраться вечером до дома для жителей Радищева, Марата и микрорайона Топкинский сложно. Автобусы и маршрутки ходят редко. Ждать их приходится долго. Проверить, как работает общественный транспорт после 8 часов вечера, планируют в администрации города. Такое решение было принято после встречи с иркутянами, которые живут микрорайонах далеко от центра города.

- О том, что вернуться домой на обществом транспорте вечером сложно, сообщили сами иркутяне. Они часто рассказывают о проблемах, которые существуют в городе, - сообщает ИА Байкал24. – Все жалобы обрабатываются специалистами. Ответ на заявку поступает через 7 дней.

Жалобы жителей города стали определяющим фактором для начала проверки. Помимо проблем с общественным транспортом на встрече обсудили вопросы благоустройства территорий Радищева, Марата и Топкинского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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