«Где автобус?»: как ходит общественный транспорт по вечерам, проверят в Иркутске
Добраться вечером до дома для жителей Радищева, Марата и микрорайона Топкинский сложно. Автобусы и маршрутки ходят редко. Ждать их приходится долго. Проверить, как работает общественный транспорт после 8 часов вечера, планируют в администрации города. Такое решение было принято после встречи с иркутянами, которые живут микрорайонах далеко от центра города.
- О том, что вернуться домой на обществом транспорте вечером сложно, сообщили сами иркутяне. Они часто рассказывают о проблемах, которые существуют в городе, - сообщает ИА Байкал24. – Все жалобы обрабатываются специалистами. Ответ на заявку поступает через 7 дней.
Жалобы жителей города стали определяющим фактором для начала проверки. Помимо проблем с общественным транспортом на встрече обсудили вопросы благоустройства территорий Радищева, Марата и Топкинского.
ИСТОЧНИК KP.RU