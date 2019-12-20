Стрельба на автобусной остановке: братчанин убил своего приятеля

СЕГОДНЯ 13:50 2019-12-20T13:50:35+03:00

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Выстрелы прямо на автобусной остановке в районе улицы Полевой, жители села Кобляково Братского района услышали вечером, 12 июня этого года. Оказалось, там трагедией закончилась ссора двух приятелей. Во время перебранки, 24-летний местный житель, у которого было с собой ружье, достал его, выстрелил в ногу своему 29-летнему другу. Тот упал, и сильно ударился головой об асфальт. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти ему жизнь медикам не удалось.

Когда полицейские задержали стрелка, выяснилось, что ранее он не раз был судим. Его вину удалось доказать после проведения судебных экспертиз, допроса свидетелей преступления, и проверки показаний на месте.

- На братчанина было заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Следователи уже направили уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU