2019-12-20T15:09:48+03:00
Общество

Иркутяне предпочитают не живые, а искусственные новогодние елки

Только 15% горожан выбирают настоящих лесных красавиц
Любовь АРБАТСКАЯ
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Иркутяне предпочитают не живые, а искусственные новогодние елкиИркутяне предпочитают не живые, а искусственные новогодние елкиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Искусственная елка или живая? Запах хвои и напоминание о детстве - это, конечно, прекрасно, но большинство иркутян все-таки за практичность. Аналитики «Авито» подсчитали, что 85% жителей нашего города наряжают искусственную елку, и только 15% настоящую, живую. Оно и понятно, ведь с пластиковых красавиц иголки не осыплются. И дома чисто, и деревце не одноразовое, будет служить верой и правдой много лет.

- Такие елки с удовольствием выбирают не только иркутяне, но и жители Нижнего Новгорода, Тольятти, Казани, - говорят эксперты. - А вот поклонников настоящих лесных красавиц больше всего в Барнауле, Перми и Саратове.

Кстати, в Иркутске главный символ Нового года подорожал. Искусственное деревце в среднем стоит 2059 рублей, это на 21% больше, чем год назад. Выше ценник только в Краснодаре - 2176 рублей. А живая елочка обойдется иркутянам в среднем в 1335 рублей. За год стоимость подскочила на 24%.

- Больше всего на настоящие новогодние елки потратятся в Барнауле - 1817 рублей, а меньше в Екатеринбурге, где за дерево берут 695 рублей, - добавляют аналитики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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