Избили до смерти: 16-летняя девушка вместе с подругой убила жительницу Тайшета

СЕГОДНЯ 08:20 2019-12-21T08:20:32+03:00

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Выяснить отношения со своей знакомой решили две подруги 16 и 20 лет из поселка Шиткино Тайшетского района. Разгоряченные алкоголем, ночью 19 августа они пришли в дом к 36-летней местной жительницы и начали с ней ругаться. Вскоре ссора перешла в потасовку. Подруги начали жестоко избивать женщину, нанеся ей более 30 ударов руками и ногами по телу и голове.

Когда пострадавшая уже не могла сопротивляться, девушки успокоились, и ушли. Окровавленную хозяйку дома доставили в больницу, но спасти ей жизнь медикам не удалось. Она скончалась через несколько часов.

- Задержать подозреваемых удалось по горячим следам, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – На них было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц и повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Следователям уже удалось собрать все доказательства вины девушек. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU