2019-12-23T07:29:18+03:00
Происшествия

"Заклинание" на деньги: лже-целительницы подменили пенсионерке из Черемхова 80 тысяч билетами банка приколов

Возможно, сибирячка - не единственная жертва мошенниц [видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
"Заклинание" на деньги: лже-целительницы подменили пенсионерке из Черемхова 80 тысяч рублей билетами банка приколов"Заклинание" на деньги: лже-целительницы подменили пенсионерке из Черемхова 80 тысяч рублей билетами банка приколовФото: ГУ МВД по Иркутской области
Изменить размер текста:

- Здравствуйте, бабушка! Как себя чувствуете? Не болеете? - незнакомая женщина подбежала к 81-летней пенсионерке в Черемхове и забросала вопросами.

- Плохо, милочка, все болит, - вздохнула пожилая сибирячка.

- Так я вас мигом вылечу! - воскликнула заботливая прохожая. - Скажу по секрету, я опытная целительница, все болезни изгоню, будете, как молодая!

За такую доброту она с пенсионерки денег не спросила, но предупредила, что сбережения все-таки понадобятся - для магического ритуала. Пожилая женщина еще сомневалась, но тут подбежала другая незнакомка.

- Ооо, это вы, та самая медиум! Спасибо вам огромное за исцеление сына, - чуть не плача, кричала она.

Лже-целительницы обменяли деньги пенсионерок на билеты банка приколов..Видео: ГУ МВД по Иркутской области.

Словом, аферистки разыграли целый спектакль. Ну как тут не поверить? Пенсионерка согласилась на таинственный обряд, и повела "народного лекаря" к себе домой. Вытащила из тайничка все свои сбережения - 80 тысяч рублей - и вручила их гостье. "Ясновидящая" завернула наличку в газету, произнесла неразборчивое заклинание и вернула сверток пенсионерке.

- До утра деньги не доставайте! - строго попросила "пациентку".

Пенсионерка проводила лже-целительницу, да стала ждать хорошего самочувствия. Но, заглянув в кулек с купюрами, обомлела. Там лежали билеты банка приколов. Обманули!

- Полицейскими возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области. - Зная, как выглядят аферистки, следователи изучили видеозаписи с камер наблюдения по всему городу, а сотрудники Госавтоиснпекции проверяли проезжающие машины. В итоге вычислили, где временно живут злоумышленницы и задержали их. Ими оказались жительницы Новосибирской области 31 года и 38 лет. Они арестованы.

Возможно, что эта парочка уже обманывала пожилых людей в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и других городах. Тех, кто стал жертвой лже-целительниц, просят звонить в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новогоднему чуду быть: 82 школьника из Иркутской области едут на Кремлевскую елку
Двое жителей Иркутской области, совершившие двойное убийство на турбазе, отправятся за решетку на 17 лет
Одежда, инвестиции и яркие принты – новый проект в Иркутске, в котором может принять участие каждый
"Заклинание" на деньги: лже-целительницы подменили пенсионерке из Черемхова 80 тысяч билетами банка приколов
В горящую квартиру на восьмом этаже в Иркутске пожарные поднимались по выдвижной лестнице
Пробки 23 декабря в Иркутске: три ДТП на пути к Глазковскому мосту, а всего их - 10
Выборы мэра Нижнеудинского района: победил самовыдвиженец Крупенев
Прогноз погоды в Иркутске на 23 декабря: днем до -14
"Квартиру снимаем!": под видом аренды жилья мошенники выудили у сибирячки 700 тысяч
Игорь Кобзев выразил соболезнования родным и близким рабочих, погибших из-за обвала грунта в Тулуне
Выборы мэра Нижнеудинского района: на 12.00 проголосовало 7, 6% избирателей
Бесплатный каток и елку на острове Конный в Иркутске откроют в воскресенье, 22 декабря
Водителя, совершившего смертельное ДТП под Куйтуном, вычислили по отбитой эмблеме