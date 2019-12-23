"Заклинание" на деньги: лже-целительницы подменили пенсионерке из Черемхова 80 тысяч билетами банка приколов
- Здравствуйте, бабушка! Как себя чувствуете? Не болеете? - незнакомая женщина подбежала к 81-летней пенсионерке в Черемхове и забросала вопросами.
- Плохо, милочка, все болит, - вздохнула пожилая сибирячка.
- Так я вас мигом вылечу! - воскликнула заботливая прохожая. - Скажу по секрету, я опытная целительница, все болезни изгоню, будете, как молодая!
За такую доброту она с пенсионерки денег не спросила, но предупредила, что сбережения все-таки понадобятся - для магического ритуала. Пожилая женщина еще сомневалась, но тут подбежала другая незнакомка.
- Ооо, это вы, та самая медиум! Спасибо вам огромное за исцеление сына, - чуть не плача, кричала она.
Лже-целительницы обменяли деньги пенсионерок на билеты банка приколов..Видео: ГУ МВД по Иркутской области.
Словом, аферистки разыграли целый спектакль. Ну как тут не поверить? Пенсионерка согласилась на таинственный обряд, и повела "народного лекаря" к себе домой. Вытащила из тайничка все свои сбережения - 80 тысяч рублей - и вручила их гостье. "Ясновидящая" завернула наличку в газету, произнесла неразборчивое заклинание и вернула сверток пенсионерке.
- До утра деньги не доставайте! - строго попросила "пациентку".
Пенсионерка проводила лже-целительницу, да стала ждать хорошего самочувствия. Но, заглянув в кулек с купюрами, обомлела. Там лежали билеты банка приколов. Обманули!
- Полицейскими возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области. - Зная, как выглядят аферистки, следователи изучили видеозаписи с камер наблюдения по всему городу, а сотрудники Госавтоиснпекции проверяли проезжающие машины. В итоге вычислили, где временно живут злоумышленницы и задержали их. Ими оказались жительницы Новосибирской области 31 года и 38 лет. Они арестованы.
Возможно, что эта парочка уже обманывала пожилых людей в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и других городах. Тех, кто стал жертвой лже-целительниц, просят звонить в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU