Не смогли выбраться из горевшей квартиры: школьник и его бабушка погибли на пожаре в Тулуне
Рано утром, 24 декабря, в Тулуне произошла трагедия. В пожаре погибли два человека. Прибыв на место пожара, спасатели увидели дом, охваченный огнем. От веранды и кровли дома практически ничего не осталось. «В квартире кто-то есть», - рассказали очевидцы.
- Войдя в охваченную огнем квартиру, спасатели нашли двух человек: 8-летнего мальчика и 86-летнюю бабушку, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Но спасти их не удалось – они погибли до того, как обнаружили тела.
Выбраться из горящей квартиры смогла только женщина - вылезла через окно. Она была мамой погибшего мальчика. С огнем удалось справиться за полчаса. Еще час ушел на то, чтобы ликвидироваться последствия пожара. Сейчас на месте пожара работают дознаватели. Что стало причиной пожара - неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU