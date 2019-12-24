СЕГОДНЯ 09:30 2019-12-24T09:30:39+03:00

Не смогли выбраться из горевшей квартиры: школьник и его бабушка погибли на пожаре в Тулуне. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Дознаватели выясняют, что стало причиной трагедии, унесшей жизнь двух человек

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Рано утром, 24 декабря, в Тулуне произошла трагедия. В пожаре погибли два человека. Прибыв на место пожара, спасатели увидели дом, охваченный огнем. От веранды и кровли дома практически ничего не осталось. «В квартире кто-то есть», - рассказали очевидцы.

- Войдя в охваченную огнем квартиру, спасатели нашли двух человек: 8-летнего мальчика и 86-летнюю бабушку, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Но спасти их не удалось – они погибли до того, как обнаружили тела.

Выбраться из горящей квартиры смогла только женщина - вылезла через окно. Она была мамой погибшего мальчика. С огнем удалось справиться за полчаса. Еще час ушел на то, чтобы ликвидироваться последствия пожара. Сейчас на месте пожара работают дознаватели. Что стало причиной пожара - неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU