2019-12-24T11:21:12+03:00
Происшествия

Ни денег, ни машины: покупка Лексуса через интернет стоила сибиряку полмиллиона рублей

Мошенник попросили покупателя внести предоплату 10 раз
Виктория ГЕРКО
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Ни денег, ни машины: покупка Лексуса через интернет стоила сибиряку полмиллиона рублей.Ни денег, ни машины: покупка Лексуса через интернет стоила сибиряку полмиллиона рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Очередной жертвой интернет-аферистов стал житель Усолья-Сибирского. Мужчина решил купить автомобиль представительского класса. Объявление о продаже авто марки «Lexus» он увидел на одном из порталов в сети. Видимо, цена оказалось привлекательной. Сибиряк решился на покупку и тут же созвонился с собственником, чтобы договориться о сделке.

- Лже-продавец сказал, что купить автомобиль хотят многие – выстроилась большая очередь. Нужно внести залог – 20 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – После хозяин авто сказал, что звонков с желанием купить машину стало еще больше. А значит, нужно внести предоплату еще раз. В итоге, покупатель выполнил около 10 переводов.

После получения денег мошенник прервал общение с мужчиной. Всего он перевел 500 тысяч рублей. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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