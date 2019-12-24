2019-12-24T13:45:55+03:00
Общество

Мост через реку Куда, соединивший два села в Эхирит-Булагатском районе, открыли в Иркутской области

Село Капсал и деревня Батхай были оторваны друг от друга 26 лет
Виктория ГЕРКО
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Мост через реку Куда, соединивший два села в Эхирит-Булагатском районе, открыли в Иркутской области. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.Мост через реку Куда, соединивший два села в Эхирит-Булагатском районе, открыли в Иркутской области. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.
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В Эхирит-Булагатском районе произошло долгожданное событие. Открыли новый мост, который соединил между собой два села – Капсал и Батхай. Когда-то это делал подвесной мост. Но в 1993 году его смыло паводком. Деревни оказались оторваны друг от друга на 26 лет. Дети были вынуждены добираться до школы зимой по замерзшей реке, а весной и осенью ситуация осложнялась. Старшеклассники надевали болотные сапоги и на себе переносили младших на другой берег.

- Только в 2018 году было принято решение, что мост нужно восстановить, - сообщает ИА Сибирские новости. – Через год его построили. На решение проблемы потребовалось целых 26 лет.

На открытии моста со словами благодарности выступили старейшины деревни Батхай. Они отметили, что жизнь для местных жителей теперь станет гораздо проще. Теперь не будет проблем и для сельхозпроизводителей - для них в разы сократился путь до сельхозпредприятия в селе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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