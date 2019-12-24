СЕГОДНЯ 14:17 2019-12-24T14:17:44+03:00

В сырье и в продукции одной из кондитерских в Иркутске обнаружили сальмонеллу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Почему иркутяне заболевают сальмонеллезом? Специалисты Роспотребнадзора попытались ответить на этот вопрос. Для этого они проверили предприятия, занимающиеся продажей готовой еды. В их число вошли и кондитерские по городу. Оказалось, что не все прошли проверку. Одному из кафе пришлось временно приостановить деятельность.

- По результатам исследований и в сырье, и в готовой продукции кондитерской была обнаружена Salmonella enteritidis – палочка, которая становится причиной сальмонеллеза, - сообщает ИА Байкал-Инфо. - Чтобы избежать возможного заражения и распространения инфекции, два цеха по производству кондитерской продукции были закрыты.

Один из цехов закрыли на десять суток – до 28 декабря. А вот судьба второго пока неизвестна – суд еще не принял решение. Но полностью восстановить работу цехи смогут восстановить только после того, как все выявленные нарушения будут устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU