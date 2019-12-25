2019-12-25T11:06:39+03:00
Общество

В Ангарске сожгли экзотические орехи из Австралии

Продавец выбрал страну, из которой прибыл заграничный товар, наугад
Виктория ГЕРКО
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Фото: пресс-служба Россельхознадхора по Иркутской области.Фото: пресс-служба Россельхознадхора по Иркутской области.
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На прилавке одного из торговых центров Ангарска появились необычные орехи. Почему необычные? Они приехали в Иркутск прямиком из Австралии. Так утверждал продавец. Он написал на ценнике страну производителя - Австралия. Видимо, хотел привлечь покупателей на такой редкий заграничный товар. Но ими заинтересовались не только потенциальные клиенты, но и сотрудники Россельхознадзора.

- Согласно постановлению Правительства Российской Федерации, на территорию страны запрещено ввозить продукты из-за рубежа, - сообщают в пресс-службе Россельхознадзора по Иркутской области. – В список государств, которые попали под запрет, входит и Австралия.

Продавец признался, что это был маркетинговый ход. Он даже и не знает, откуда орехи были привезены. Он просто написал на ценнике страну наугад, но ошибся с выбором. Документов на якобы зарубежную макадамию у него не оказалось. Поэтому весь товар у собственника был изъят, а потом уничтожен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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