В Ангарске сожгли экзотические орехи из Австралии
На прилавке одного из торговых центров Ангарска появились необычные орехи. Почему необычные? Они приехали в Иркутск прямиком из Австралии. Так утверждал продавец. Он написал на ценнике страну производителя - Австралия. Видимо, хотел привлечь покупателей на такой редкий заграничный товар. Но ими заинтересовались не только потенциальные клиенты, но и сотрудники Россельхознадзора.
- Согласно постановлению Правительства Российской Федерации, на территорию страны запрещено ввозить продукты из-за рубежа, - сообщают в пресс-службе Россельхознадзора по Иркутской области. – В список государств, которые попали под запрет, входит и Австралия.
Продавец признался, что это был маркетинговый ход. Он даже и не знает, откуда орехи были привезены. Он просто написал на ценнике страну наугад, но ошибся с выбором. Документов на якобы зарубежную макадамию у него не оказалось. Поэтому весь товар у собственника был изъят, а потом уничтожен.
ИСТОЧНИК KP.RU