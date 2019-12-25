2019-12-25T11:46:19+03:00
Происшествия

Сначала деньги, потом товар: аферистка из Иркутской области продавала через интернет экзотические растения

Мошеннице удалось обмануть как минимум 5 человек из разных регионов страны
Виктория ГЕРКО
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Сначала деньги, потом товар: аферистка из Иркутской области продавала через интернет экзотические растения.Сначала деньги, потом товар: аферистка из Иркутской области продавала через интернет экзотические растения.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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«Комсомолка» не раз писала об аферистах в интернете. Но люди не перестают доверять незнакомцам в сети. Этим воспользовалась жительница Иркутской области. Как все началось? На своей страничке в социальной сети она опубликовала объявление, что якобы продает семена и саженцы экзотических растений. Женщина и правда выращивала цветы и кустарники редких видов. Отдельные экспонаты мошенница фотографировала и выставляла на продажу.

- Покупатели нашлись сразу – многие захотели пополнить свою коллекцию чем-то необычным, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Желающим купить экзотику она обещала доставить товар через курьера. Обязательным условием доставки была полная оплата товара. Мошенница требовала от 3 до 10 тысяч рублей.

Аферистке удалось обмануть как минимум 5 человек из разных городов. Жертвами стали жители Братска, Норильска, Кемерово, Тамбова и республики Дагестан. На мошенницу завели уголовное дело. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Сотрудники полиции пытаются узнать, кто еще стал жертвой преступницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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