Пожар в торговом центре "Карамель" в Иркутске произошел утром 28 декабря

СЕГОДНЯ 10:26 2019-12-28T10:26:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 28 декабря в торгово-развлекательном центре "Карамель" в Иркутске произошел пожар. Ранее из этого здания часто эвакуировали всех покупателей из-за ложных срабатываний датчиков дыма, но на этот раз пламя действительно разгорелось.

- Сообщение о пожаре в торговом центре поступило на пульт диспетчера в 8:13 утра 28 декабря, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Но возгорание было небольшим - сотрудники центра смогли ликвидировать его до приезда пожарных.

Оказалось, что причиной ЧП стал уголь, который лежал в бумажных брикетах на лестнице на пятом этаже. Площадь возгорания составила около 2 квадратных метров. В данный момент сотрудники пожарной охраны проводят расследование этого происшествия. Им предстоит выяснить, по чьей вине произошел пожар, и какой ущерб он нанес зданию.

ИСТОЧНИК KP.RU