2019-12-28T12:56:18+03:00
Общество

Школьников, спасших от пожара садоводство под Иркутском, наградили на губернаторской елке

Их поблагодарили за слаженные действия в экстремальной ситуации и вручили памятные подарки
Анна ПОПОВА
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Школьников, спасших от пожара садоводство под Иркутском, наградили на губернаторской елке. Фото: пресс-служба правительства Иркутской областиШкольников, спасших от пожара садоводство под Иркутском, наградили на губернаторской елке. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области
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Традиционная губернаторская елка прошла накануне в иркутском музыкальном театре имени Загурского. Каждый год на этом мероприятии награждают детей, которые добились значительных успехов в спорте, учебе и творчестве. Но на этот раз самыми первыми на елке наградили не победителей научных олимпиад, а двоих шестиклассников из Иркутского района - Дмитрия Полякова и Данила Степанчева, которые в апреле этого года спасли садоводство от пожара.

- Они заметили, что возле дачного поселка горит трава, и тут же позвонили в пожарную охрану, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Затем, чтобы не дать огню распространиться на жилые дома, ребята начали тушить траву и сбивать пламя вениками из еловых веток.

Именно благодаря неравнодушию школьников и их умению действовать в экстремальных ситуациях, удалось избежать крупного пожара в садоводстве. За свою смелость мальчики получили памятные призы и сладкие подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Школьников, спасших от пожара садоводство под Иркутском, наградили на губернаторской елке
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