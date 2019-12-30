2019-12-30T17:52:26+03:00
Общество

В новогоднюю ночь муниципальный транспорт Иркутска будет работать до 4 утра

До 02.00 перевозить горожан решили и коммерческие автобусы
Мария КНЯЗЕВА
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В новогоднюю ночь муниципальный транспорт Иркутска будет работать до 4 утраВ новогоднюю ночь муниципальный транспорт Иркутска будет работать до 4 утраФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Праздничный концерт и салют ждет горожан в сквере Кирова в новогоднюю ночь. Чтобы все желающие смогли встретить Новый 2020 год о толпе земляков на главной площади города, в Иркутске будет продлена работа общественного транспорта. Муниципальные автобусы, троллейбусы и трамваи, как сообщает мэрия, развозить народ станут до 04.00 утра.

- В ночь с 31 декабря на 1 января будут работать автобусные маршруты № 6, №8, №28р, №30, №33, №37, №67, - рассказали в пресс-службе администрации Иркутска. - Также на линию выйдут трамваи №№ 1, 4 и 5 и троллейбусы №№ 3, 4, 5, 7 и 8.

Стоит отметить, что коммерческие перевозчики в первую ночь 2020 года станут работать до 02.00 утра. На маршруты выйдут автобусы №№ 3, 12, 13, 20, 22, 23, 27, 28р, 32, 65, 80.

Небольшие изменения произойдут в маршрутах транспорта. Так, автобусы №№ 22, 27, 32, которые обычно следуют до Центрального рынка, в эту ночь доезжать смогут только до сквера Кирова.

Движение автобусных маршрутов №№ 22, 27, 32, следующих обычно до Центрального Рынка, в новогоднюю ночь будет осуществляться до сквера имени Кирова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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