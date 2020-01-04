4 Янв. 2020 2020-01-04T07:31:51+03:00

В Усольском районе почти две недели разыскивают пропавшего мужчину. Фото: соцсети поискового отряда "Лиза Алерт Байкал"

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Вот уже 12 дней родственникам и знакомым 52-летнего Юрия Лобанова из поселка Большая Елань Усольского района ничего не известно о его местонахождении. Мужчина пропал 24 декабря и с тех пор не выходил на связь с близкими. Поисками пропавшего занимается полиция и добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт Байкал».

В соцсетях отряда сообщаются приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие темно-русые с проседью, глаза голубые. Особых примет нет. В день исчезновения Юрий Лобанов был одет в черный пуховик, темно-синее трико, черные полусапожки, серую шапку.

Отмечается, что мужчина может быть дезориентирован.

Всех, кто узнал пропавшего или что-либо знает о его местонахождении, просят сообщить в полицию либо обратиться к волонтерам отряда «Лиза Алерт Байкал».

ИСТОЧНИК KP.RU