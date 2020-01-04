В Иркутской области изменился номер телефона для регистрации туристических групп

4 Янв. 2020 2020-01-04T12:09:36+03:00

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Во время длительных новогодних каникул жители Приангарья, как правило, не сидят дома, а отправляются в поездки по самым живописным местам региона. Теперь сообщить в МЧС о планируемом путешествии, например, в горы и зарегистрировать туристический маршрут сибиряки могут по новому номера телефона: 8 (3952) 453-277.

- Регистрация маршрута у спасателей абсолютно бесплатна, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – Сотрудники МЧС заблаговременно расскажут туристам об опасностях, которые те могут повстречать по дороге.

По данным спасательного ведомства, самые популярные для туристов районы в Иркутской области – Ольхонский, Иркутский и Слюдянский. Сегодня в регионе на различных пеших маршрутах находятся десять туристических групп в составе 73 человек, в том числе восемь детей.

- Это только зарегистрированные туристы, - отмечают спасатели. – На самом деле, тех, кто ушел в походы, не поставив в известность экстренные службы, гораздо больше.

ИСТОЧНИК KP.RU