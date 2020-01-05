2020-01-05T12:56:57+03:00
Происшествия

МЧС: жилые дома в Иркутской области чаще всего горят из-за короткого замыкания электропроводки

Только за сутки по этой причине случилось семь пожаров
Любовь АРБАТСКАЯ
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МЧС: жилые дома в Иркутской области чаще всего горят из-за короткого замыкания электропроводки.МЧС: жилые дома в Иркутской области чаще всего горят из-за короткого замыкания электропроводки.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Праздничные дни - время, когда нужно быть особенно внимательными. Многие находятся дома, включают обогреватели и электроприборы, перегружая сеть. Результат - короткие замыкания электропроводки. Это, к слову, самая частая причина пожаров в жилых домах Иркутской области. Только за 4 января из-за этого горело семь домов.

- Всего за прошедшие сутки случилось 16 пожаров, два из них - в жилых домах, по одному в дачном доме, квартире и автомобиле, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - Еще полыхали бани и надворные постройки, два заброшенных строения и сеновал. Много ЧП в частном секторе. Среди причин - неосторожное обращение с огнем, неправильно растопленная печь.

Ведется профилактика пожаров. Специалисты обходят частные дома в регионе и рассказывают жильцам, как обезопасить себя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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МЧС: жилые дома в Иркутской области чаще всего горят из-за короткого замыкания электропроводки
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