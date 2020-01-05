5 Янв. 2020 2020-01-05T14:50:05+03:00

52-летний сибиряк пропал в конце декабря в Усольском районе. Фото: с ориентировки "Лиза Алерт" - Байкал.

Юрий Лобанов вышел из дома и не вернулся

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Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" - Байкал продолжают поиски 52-летнего Юрия Лобанова из поселка Большая Елань, что в Усольском районе. Он вышел из дома почти две недели назад, еще 24 декабря 2019 года, и не вернулся. Где сибиряк может находиться - пока неизвестно.

Узнать пропавшего мужчину можно по ориентировке. Юрий высокий, рост около 180 сантиметров, худощавый. Стрижка у него короткая, волосы темно-русые с сединой. Голубоглазый.

Перед уходом Юрий Лобанов надел черный пуховик, темно-синее трико и серую шапку, на ноги - черные полусапожки.

Добровольцы просят помочь в поисках: обратиться к ним или в спасательную службу, если станет известно, что пропавшего где-либо видели. Подчеркивается, что мужчина может быть дезориентирован.

ИСТОЧНИК KP.RU