Сборная России взяла серебро молодежного чемпионата мира 2020 : хоккеист из Ангарска Дмитрий Воронков стал одним из лучших бомбардиров
Хоккеист из Ангарска Дмитрий Воронков в составе сборной России завоевал серебряную медаль молодежного чемпионата мира 2020, который поздним вечером 5 января завершился в Чехии.
В финальном матче россияне проиграли Канаде со счетом 3:4. При этом наши парни по ходу матча вели в счете 3:1, но не смогли удержать преимущество. Добавим, что сборная России не может победить на молодёжном чемпионате мира с 2011 года.
Что касается Дмитрия Воронкова, то 19-летний сибиряк стал одним из лучших бомбардиров сборной России. На счету Дмитрия 7 очков. За турнир он забросил 3 шайбы и сделал 4 голевые передачи.
Напомним, Дмитрий Воронков, который является воспитанником ангарского «Ермака», сейчас выступает за один из лучших клубов Континентальной лиги – казанский «Ак Барс». За "Ермак" форвард российской молодежки играл в сезоне 2017-2018, и провел в составе "оранжевых" 14 игр.
По некоторым данным, в скором будущем сибиряк может отправиться играть в лучшую лигу мира НХЛ. За океаном за Дмитрием пристально следят менеджеры клуба «Коламбус Блю Джекетс».
ДОСЬЕ «КП»
Дмитрий Воронков
Родился 10 сентября 2000 года в Ангарске.
Рост: 192 см
Вес: 86 кг
Игровой номер: 10
ИСТОЧНИК KP.RU