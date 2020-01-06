Сборная России взяла серебро молодежного чемпионата мира 2020 : хоккеист из Ангарска Дмитрий Воронков стал одним из лучших бомбардиров

6 Янв. 2020 2020-01-06T06:15:15+03:00

Ангарчанин Дмитрий Воронков стал одним из лучших бомбардиров молодежной сборной России по хоккею. Фото: Федерация хоккея России.

За турнир он забросил 3 шайбы и сделал 4 голевые передачи

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Хоккеист из Ангарска Дмитрий Воронков в составе сборной России завоевал серебряную медаль молодежного чемпионата мира 2020, который поздним вечером 5 января завершился в Чехии.

В финальном матче россияне проиграли Канаде со счетом 3:4. При этом наши парни по ходу матча вели в счете 3:1, но не смогли удержать преимущество. Добавим, что сборная России не может победить на молодёжном чемпионате мира с 2011 года.

Что касается Дмитрия Воронкова, то 19-летний сибиряк стал одним из лучших бомбардиров сборной России. На счету Дмитрия 7 очков. За турнир он забросил 3 шайбы и сделал 4 голевые передачи.

Напомним, Дмитрий Воронков, который является воспитанником ангарского «Ермака», сейчас выступает за один из лучших клубов Континентальной лиги – казанский «Ак Барс». За "Ермак" форвард российской молодежки играл в сезоне 2017-2018, и провел в составе "оранжевых" 14 игр.

По некоторым данным, в скором будущем сибиряк может отправиться играть в лучшую лигу мира НХЛ. За океаном за Дмитрием пристально следят менеджеры клуба «Коламбус Блю Джекетс».

ДОСЬЕ «КП»

Дмитрий Воронков

Родился 10 сентября 2000 года в Ангарске.

Рост: 192 см

Вес: 86 кг

Игровой номер: 10

ИСТОЧНИК KP.RU