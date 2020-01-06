2020-01-06T10:45:30+03:00
Происшествия

Мошенники в Интернете в Новый год не отдыхают: уже 7 жителей региона стали жертвами аферистов с начала года

Полиция в очередной раз предупреждает о необходимости быть осторожнее
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Мошенники в Интернете в Новый год не отдыхают: уже 7 жителей региона стали жертвами аферистов с начала года.Мошенники в Интернете в Новый год не отдыхают: уже 7 жителей региона стали жертвами аферистов с начала года.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Купить что-то в Интернете? Это давно стало обыденностью. Однако это не повод забывать об осторожности. Покупать что-либо надо только на проверенных сайтах. А с частными объявлениями следует быть так же осторожными, как и в том случае, если бы вы прочитали его, допустим, на доске объявлений. Отправили бы вы сразу после звонка предоплату, оставили бы незнакомому гостю свой кошелек?

- Сотрудники полиции призывают жителей Приангарья обратить внимание на недопустимость передачи посторонним лицам персональных данных, а также осуществления предоплаты при купле-продаже товаров в сети Интернет, - предупреждают в ГУ МВД по Иркутской области. - Так, за несколько дней 2020 года 7 жителей региона в желании приобрести технику, снять квартиру или продать мебельный гарнитур лишились своих сбережений.

Житель Братского района хотел купить на сайте компьютерную приставку. И с легкостью перевел на банковскую карту якобы продавца 14 тысяч рублей - задаток. Дальнейшее понятно. Добившись цели, аферист отключил телефон.

Еще одной жертвой злоумышленников стала 42-летняя иркутянка, разметившая объявление о продаже мебели. Позвонивший женщине возможный покупатель, как выяснилось позднее из Калужской области, попросил собственницу всего ничего - сообщить данные банковской карты и код, после чего денежные средства с карты оказались списаны. Точно так же 25 тысяч рублей в тот же день лишилась еще одна жительница областного центра, Она тоже продавала мебель - гарнитур.

На аренде попалась 18-летняя ангарчанка, в попытке снять квартиру она перевела свои деньги псевдо-агенту недвижимости, номер которого, как установили впоследствии оперативники, зарегистрирован в Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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