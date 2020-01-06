2020-01-06T18:24:45+03:00
Происшествия

Возвращаясь с рыбалки, бизнесмен из Улан-Удэ насмерть сбил 17-летнюю девушку и скрылся

Спустя несколько часов виновник ДТП сам сдался полиции
Ольга СЛАВИЧЕВА
Поделиться:
Возвращаясь с рыбалки, бизнесмен из Улан-Удэ насмерть сбил 17-летнюю девушку и скрылся.Возвращаясь с рыбалки, бизнесмен из Улан-Удэ насмерть сбил 17-летнюю девушку и скрылся.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Трагедия произошла вечером 5 января возле села Батурино Прибайкальского района Бурятии. Возвращавшийся с подледной рыбалки на озере Котокель бизнесмен из Улан-Удэ, управляя автомобилем своего знакомого марки «Тойота Ленд Круизер Прадо», на большой скорости сбил девушку. И уехал с места аварии. Семнадцатилетняя местная жительница от полученных травм погибла. А вот предприниматель спустя несколько часов явился в полицию с повинной.

-Во время допроса бизнесмен не отрицал, что он совершил наезд на пешехода, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии. - Находившиеся с ним в машине пассажиры, а также очевидцы ДТП из проезжавших мимо автомобилей, дали схожие показания.

Освидетельствование на алкоголь, которое предприниматель прошел сразу после задержания, показало - он был трезв.

Сейчас идет следствие, задача которого- установить все детали произошедшего. Кроме того, должно решиться, попадет ли бизнесмен под арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Возвращаясь с рыбалки, бизнесмен из Улан-Удэ насмерть сбил 17-летнюю девушку и скрылся
Осторожно, пиротехника: из 11 новогодних пожаров три произошли под Иркутском
Брать кредит или не брать: сибиряки стали меньше занимать в долг у банков
Мошенники в Интернете в Новый год не отдыхают: уже 7 жителей региона стали жертвами аферистов с начала года
Нелегальных гастарбайтеров вычислили на одном из рынков в центре Иркутска
Беременная женщина погибла в ДТП на трассе между городами Усолье-Сибирское и Ангарск
Осторожнее с фейерверками: иркутяне продолжают взрывать новогодние петарды
Сборная России взяла серебро молодежного чемпионата мира 2020 : хоккеист из Ангарска Дмитрий Воронков стал одним из лучших бомбардиров
Девушка и парень провалились под лед реки Ангара в Тальцах
52-летний сибиряк пропал в конце декабря в Усольском районе
МЧС: жилые дома в Иркутской области чаще всего горят из-за короткого замыкания электропроводки
Черных лесорубов, спиливших лес на 250 тысяч рублей, поймали в Боханском районе
Таксист в Иркутске поверил лже-правоохранителю и перевел ему деньги
ДТП в Братском районе: один человек погиб, пятеро пострадали при столкновении автомобилей
Гороскоп на 5 января от бурятских лам: устройте шопинг и романтический ужин
В Бурятии любитель подледной рыбалки вытащил из лунки ондатру
Накажут за снюс: 88 партий некурительной табачной смеси выявлено в магазинах Иркутской области
В Иркутской области изменился номер телефона для регистрации туристических групп
В Иркутске за три дня нового года произошло 40 автоаварий
В Усольском районе почти две недели разыскивают пропавшего мужчину
В Иркутской области на реке Ангара задержали браконьера
В новогоднюю ночь житель Бурятии задушил иркутянина шнуром от электроприбора
Погода 4 января в Иркутской области: потеплеет до +2 градусов
Самый большой школьный планетарий России, открытый в школе № 19 Иркутска, начал прием посетителей