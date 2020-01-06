Возвращаясь с рыбалки, бизнесмен из Улан-Удэ насмерть сбил 17-летнюю девушку и скрылся
Трагедия произошла вечером 5 января возле села Батурино Прибайкальского района Бурятии. Возвращавшийся с подледной рыбалки на озере Котокель бизнесмен из Улан-Удэ, управляя автомобилем своего знакомого марки «Тойота Ленд Круизер Прадо», на большой скорости сбил девушку. И уехал с места аварии. Семнадцатилетняя местная жительница от полученных травм погибла. А вот предприниматель спустя несколько часов явился в полицию с повинной.
-Во время допроса бизнесмен не отрицал, что он совершил наезд на пешехода, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии. - Находившиеся с ним в машине пассажиры, а также очевидцы ДТП из проезжавших мимо автомобилей, дали схожие показания.
Освидетельствование на алкоголь, которое предприниматель прошел сразу после задержания, показало - он был трезв.
Сейчас идет следствие, задача которого- установить все детали произошедшего. Кроме того, должно решиться, попадет ли бизнесмен под арест.
ИСТОЧНИК KP.RU