8 Янв. 2020 2020-01-08T10:10:48+03:00

Третий день не топят печь: зверски убитую семью нашли сибиряки в соседнем доме Фото: Артем КИЛЬКИН

Выяснилось, что житель Бурятии зарезал возлюбленную и ее дочь, а затем покончил с собой

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"Почему у соседей не топится печь?" - волновались жители села Итанца, что в Прибайкальском районе Бурятии. Обеспокоенный мужчина заметил, что двери заперты изнутри. Он вырвал засов, зашел в дом и увидел страшную картину. Перед ним лежали три тела: 28-летнего хозяина дома, его 37-летней сожительницы и ее 8-летней дочери.

- Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство двух лиц, в том числе малолетнего", - рассказали в СУ СКР по Бурятии. - Назначены экспертизы, ведутся допросы соседей и родственников погибших.

Предварительная версия жуткой расправы звучит так. Еще 4 января хозяин дома поссорился со своей возлюбленной. Он схватил кухонные ножи и расправился с женщиной и ее ребенком. Осознав, что натворил, он запер двери изнутри и покончил с собой.

У женщины остался несовершеннолетний сын. Незадолго до рокового дня мальчик уехал в гости к родному отцу. А с 28-летний мужчиной, учинившем расправу, сибирячка и ее дети прожили вместе всего месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU