Предпринимателей из Тайшета осудили за хищение бюджетных средств

11 Янв. 2020 2020-01-11T08:40:05+03:00

Они выиграли тендер на ремонт бассейна, но к работам так и не приступили

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Тайшетский городской суд вынес приговор двум местным предпринимателям, которые обманом присвоили себе бюджетные деньги. В 2013 году злоумышленники приняли участие в розыгрыше тендера на ремонт городского бассейна, предоставив комиссии подложные документы. В итоге контракт заключили именно с этими предпринимателями, выделив им сумму в размере 13 миллионов рублей на реконструкцию спортивного объекта.

- После того, как мошенникам перечислили все деньги, они потратили часть из них на покупку строительных материалов, а остальную сумму присвоили себе, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. - таким образом, они похитили из бюджета области 4,8 миллиона рублей.

Несмотря на то, что большую часть от 13 миллионов злоумышленники действительно потратили на покупку материалов, необходимых для ремонта, здание бассейна в Тайшете так никто и не отремонтировал. В деле о присвоении бюджетных средств пришлось разбираться очень долго, но сейчас суд наконец вынес обвинительный приговор. Предприниматели получили наказание в виде 4 и 6 лет лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU