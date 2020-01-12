О временах Екатерины Великой поставят спектакль в Иркутском драмтеатре

12 Янв. 2020 2020-01-12T06:05:42+03:00

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«Любовь – книга золотая» пьеса Алексея Толстого с таким названием легла в основу нового спектакля в Иркутском драмтеатре. Режиссером постановки о власти, модных веяниях, слепому подражанию зарубежным государствам стал Геннадий Гущин. Это уже не первая его работа по творчеству данного писателя. В репертуаре драмы есть его «Касатка».

- Это такой замечательный автор, у которого буквально каждое слово как бриллиант, его приятно слушать. Русский язык утрачивается, а хочется сохранить его музыку, его аромат, - приводят слова Геннадия Гущина сотрудники пресс-службы Иркутского драматического театра им. Н. П. Охлопкова. - Толстой – мастер сюжета, придумывания интриги. Также пьеса привлекательна своей историчностью. Это будет спектакль костюмный, где Екатерина должна возникнуть во всём великолепии – как на картинах художников.

Дата премьеры пока не сообщается, но как стало известно «Комсомолке», к репетициям актеры уже приступили.

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ИСТОЧНИК KP.RU