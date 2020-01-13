Банда черных лесорубов из Иркутской области нарубила деревьев на 16 миллионов рублей

13 Янв. 2020 2020-01-13T08:55:27+03:00

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Полицейские из Иркутской области разоблачили банду "черных лесорубов", которая орудовала на территории региона. В июле 2019 года оказалось, что злоумышленники рубили деревья на незаконной деляне в Аларском районе. А чуть позже оперативники выяснили, что нелегальные рубки леса в Заларинском районе - дело рук этих же лесорубов.

- Своими действиями они нанесли лесному фонду Иркутской области ущерб в размере более 16 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Основателем банды "черных лесорубов" был 29-летний житель Заларинского района, который ранее уже был судим. В его подчинении находились как минимум 6 его односельчан. Оперативники провели обыски у всех участников преступной группы и изъяли погрузочную технику, бензопилы, рации и различную документацию. Злоумышленники, которые наиболее активно участвовали в незаконных рубках леса, уже арестованы. Организатора объявили в федеральный розыск. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU