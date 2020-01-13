Мошенники украли 120 тысяч рублей с банковских карт жителей Усолья-Сибирского

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:34:56+03:00

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На прошлой неделе сразу трое жителей Усолья-Сибирского потеряли свои деньги из-за действий мошенников. Во всех случаях аферисты звонили жертвам и представлялись сотрудниками банка. Первой на удочку обманщиков клюнула усольчанка, которой предложили перевести бонусные баллы в рубли. Для этого она должна была сообщить лжебанкирам номер карты и другие данные. Таким образом она потеряла 15 тысяч рублей.

- Двум другим пострадавшим сообщили, что с их банковского счета кто-то пытается снять деньги, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Первая из них, пенсионерка, побоялась потерять свои сбережения и выполнила все условия аферистов, лишившись 50 тысяч рублей. А 40-летний житель Усольского района, предоставив злоумышленникам доступ к карте, не досчитался 57 тысяч.

Всего мошенники похитили с банковских карт доверчивых жителей Усолья-Сибирского 120 тысяч рублей. Полицейские призывают ни в коем случае не называть никому номер карты, пин-код, цифры с оборота и другие секретные данные. Сотрудники банков никогда не звонят клиентам лично и не просят сообщить эту информацию. Помните об этом, чтобы сохранить свои деньги на счетах в целости и сохранности.

ИСТОЧНИК KP.RU