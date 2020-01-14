2020-01-14T08:35:24+03:00
Общество

132 купели оборудовали в Иркутской области для купания и забора святой воды на Крещение

Ожидается, что в праздничных мероприятиях примут участие до 100 тысяч человек
Анна ПОПОВА
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132 купели оборудовали в Иркутской области для купания и забора святой воды на Крещение132 купели оборудовали в Иркутской области для купания и забора святой воды на КрещениеФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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В Иркутской области к празднику Крещения, который пройдет 19 января, оборудовали 132 иордани, в которых православные верующие смогут окунуться, а также набрать святой воды. Купели находятся в 70 населенных пунктах региона, причем,12 из них находятся в Иркутске и 23 - в Иркутском районе.

- Ожидается, что в этом году в праздничных мероприятиях на Крещение примут участие до 100 тысяч человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Причем, добрая половина из них будет окунаться в прорубь.

Чтобы верующие смогли с комфортом поучаствовать в обряде, сотрудники МЧС установят рядом с иорданями пункты для питания и обогрева. Всего планируется поставить 97 таких палаток. Также инспекторы регулярно проверяют лед в местах расположения купелей, а специалисты Роспотребнадзора берут пробы воды, чтобы убедиться, что пить ее безопасно. 19 января за безопасностью участников мероприятий будут следить более 1000 человек. Это медики, инспекторы ГИМС, полицейские, росгвардейцы и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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