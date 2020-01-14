Следственный комитет перехватил переписку бывшего полковника Захарченко с возможными покровителями
На ноутбуке гражданской жены бывшего полковника Дмитрия Захарченко, Марины Семыниной нашли фотографию – снимок записки ее сожителя неизвестным покровителям. Они много лет платили деньги, чтобы полковник скрывал их «работу» - кражу денег из бюджета. Как выяснилось, письмо было написано осужденным сразу после ареста.
- В записке есть зашифрованные имена. Также речь упоминается о легенде и работе, - сообщает ИА News.ru. – В ней экс-полковник Захарченко просит помочь и позаботиться о Марине и Уле, говорит, что молчит о покровителях. Он обещает, что вернет деньги, как только освободится.
Напомним, Дмитрий Захарченко подозревался в получении ежемесячных взяток. Сейчас бывший полковник отбывает срок в колонии строго режима. Летом 2019 года суд признал его виновным - приговорил к 13 годам лишения свободы и оштрафовал на 177 миллионов рублей. После апелляции, срок снизили до 12,5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU