2020-01-14T10:18:34+03:00
Происшествия

Следственный комитет перехватил переписку бывшего полковника Захарченко с возможными покровителями

По предварительной версии, в письме перечисляются имена тех, кто причастен к краже бюджетных денег
Виктория ГЕРКО
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Следственный комитет перехватил переписку бывшего полковника Захарченко с возможными покровителями.Следственный комитет перехватил переписку бывшего полковника Захарченко с возможными покровителями.Фото: Павел КЛОКОВ
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На ноутбуке гражданской жены бывшего полковника Дмитрия Захарченко, Марины Семыниной нашли фотографию – снимок записки ее сожителя неизвестным покровителям. Они много лет платили деньги, чтобы полковник скрывал их «работу» - кражу денег из бюджета. Как выяснилось, письмо было написано осужденным сразу после ареста.

- В записке есть зашифрованные имена. Также речь упоминается о легенде и работе, - сообщает ИА News.ru. – В ней экс-полковник Захарченко просит помочь и позаботиться о Марине и Уле, говорит, что молчит о покровителях. Он обещает, что вернет деньги, как только освободится.

Напомним, Дмитрий Захарченко подозревался в получении ежемесячных взяток. Сейчас бывший полковник отбывает срок в колонии строго режима. Летом 2019 года суд признал его виновным - приговорил к 13 годам лишения свободы и оштрафовал на 177 миллионов рублей. После апелляции, срок снизили до 12,5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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