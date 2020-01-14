14 Янв. 2020 2020-01-14T10:49:24+03:00

Иркутянин вернул женщине кошелек, пропажи которого она даже не заметила Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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Накануне жительница Иркутска лишний раз убедилась, что мир не без добрых людей. Ничего не подозревавшая девушка отдыхала у себя дома, как вдруг на ее телефон пришла загадочное СМС-сообщение.

- Добрый день! Кошелек не теряли? - спросил неизвестный молодой человек.

Девушка сначала ничего не поняла, но решила проверить сумку и карманы куртки. И кошелька с деньгами там действительно не оказалось! Она поняла, что могла выронить его на улице два дня назад. Иркутянка договорилась со спасителем о встрече, и он вернул ей бумажник. Но счастливица не забыла о поступке незнакомца, и разместила пост с благодарностью в одном из иркутских пабликов.

- Хочу сказать огромное спасибо Александру! - пишет она. - Он вернул кошелек, пропажи которого я даже не заметила! Будьте все такими же честными и хорошими, как он.

Иркутяне восхитились поступком молодого человека, и тоже принялись благодарить его, оставляя теплые слова на его странице в социальной сети. Вот такие добрые истории случаются в нашем городе.

ИСТОЧНИК KP.RU